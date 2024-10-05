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ПОЛІТИКА

Українські сили залишають Вугледар, зосереджуючись на виснаженні росіян

05 жовтня 2024, 20:49
Українські сили залишають Вугледар, зосереджуючись на виснаженні росіян
Видання зауважило, що відступ України на Донбасі може здатися сигналом до початку завершення війни, однак українські командири і військові експерти це заперечують.

Українські військові днями вийшли з Вугледару. Наразі Україна використовує тактику "повільного відступу", щоб мінімізувати свої та максимізувати втрати противника.

Про це повідомляє на The New York Times. Видання зауважило, що відступ України на Донбасі може здатися сигналом до початку завершення війни, однак українські командири і військові експерти це заперечують.

Натомість, за їх словами, в регіоні розгортається більш важлива боротьба. Українські військові пояснили, що зараз це війна на виснаження, коли кожна сторона намагається виснажити іншу, завдавши максимальних втрат, сподіваючись зламати потенціал і волю супротивника до продовження війни.

Вже зараз видно, що протягом всього літа росія, не зважаючи на втрати, відправляла хвилі військ за підтримки колон бронетехніки в жорстокі штурми.

Військовий аналітик українського державного інституту стратегічних досліджень Микола Бєлєсков назвав стратегією "обміну простору на російські втрати". За його словами, ідея полягає в тому, щоб відступити з атакованих міст, але завдати противнику, якомога більших втрат.

Тим часом член 411-го українського безпілотного батальйону, який воює навколо прифронтового міста Покровськ Олександр Солонько наголосив, що питання в тому, скільки російські військові втратять, перш ніж зрозуміють, що це марно.

Він наголосив, що зіткнувшись з безперервними атаками, деякі українські командири також "вважають за краще залишити позицію або населений пункт, якщо це зменшує втрати серед особового складу".

Видання зазначило, що ситуація ускладнюється тим, що наступ України на західну Курську область росії в серпні ще більше виснажив її ресурси, загрожуючи її здатності здійснити контрольований відступ на Донбасі без розриву лінії фронту.

Вйськовий експерт з фінської Black Bird Group, яка аналізує відеоматеріали та супутникові знімки з поля бою, Пасі Паройнен заявив, що після Курської наступальної операції Росія просунулася на Донбасі темпами, небаченими з 2022 року. За його словами, за останні два місяці вона захопила близько 270 квадратних миль, що приблизно втричі більше, ніж у червні та липні.

Але навіть це залишає Росію дуже далекою від досягнення своєї давньої мети - повного захоплення регіону. Для цього їй потрібно захопити ще 4 000 квадратних миль української території, що приблизно в п'ять разів більше, ніж вона захопила за останній рік.

"Ця війна вирішуватиметься не тим, хто контролює Вугледар чи інші тактично важливі прифронтові міста... Йдеться про те, скільки військ росіяни витратили, намагаючись захопити Вугледар, порівняно з втратами, яких зазнали українці, намагаючись його утримати", - каже Франц-Штефан Гаді, військовий аналітик, який базується у Відні.

Нагадаємо, що минулого тижня бійці 72-ї бригади почали виходити з Вугледар оскільки шляхи постачання були перерізані.

війна в Українівугледар

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