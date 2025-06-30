Українські системи ППО інтегрують у норвезьку платформу NASAMS

Раніше представники Kongsberg провели попередні переговори з українськими партнерами та оцінили їхні виробничі й науково-технічні можливості.

Держконцерн "Укроборонпром" домовився з норвезькою компанією Kongsberg Defence & Aerospace про інтеграцію українських розробок у сфері протиповітряної оборони в систему NASAMS.

Про це повідомила пресслужба "Укроборонпрому".

Домовленість передбачає партнерство для поєднання українських систем ППО малої та середньої дальності, як наявних, так і тих, що перебувають у розробці, з інфраструктурою NASAMS. Зокрема, українські технології будуть сумісні з норвезькими модулями управління та контролю.

Раніше представники Kongsberg провели попередні переговори з українськими партнерами та оцінили їхні виробничі й науково-технічні можливості.

"Спільно з норвезькими партнерами ми зробимо важливий крок до створення надійного повітряного щита для захисту стратегічних об’єктів і цивільної інфраструктури. Ця співпраця з Kongsberg стане ще одним прикладом успішного міжнародного партнерства", – зазначив генеральний директор «Укроборонпрому» Олег Гуляк.