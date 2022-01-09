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Українські учні за кордоном можуть навчатися за двом програмами

Ольга
Матарикіна
За українською програмою та місцевою
Українські учні за кордоном можуть навчатися за двом програмами Фото: osvita.ua
Українські учні, які на початок навчального року перебувають за кордоном, можуть долучитися до навчання за національною програмою за декількома формами.
 
Про це йдеться в брошурі Міністерства освіти і науки України.
 
"У багатьох країнах Європи здобуття освіти у місцевих навчальних закладах є обов’язковим, тому Україна пропонує своїм громадянам різні форми навчання за національною програмою. Освітній процес може бути організовано у зручний для учня час дистанційно, паралельно зі здобуттям освіти у країні перебування", - йдеться у повідомленні.
 
Зокрема, учні можуть: продовжити навчання у власній школі онлайн (якщо заклад освіти надає таку освітню послугу) або долучитися до дистанційного навчання в іншій школі України.
 
Також учні можуть здобувати освіту за індивідуальною формою - екстернатною або сімейною (домашньою) - у закладі загальної середньої освіти України, зокрема де дитина навчалася до виїзду за кордон. Можна звернутися до Міжнародної української школи (МУШ) для екстернатного навчання або до однієї з організацій, з якими МУШ співпрацює за кордоном, для навчання у вихідні дні.
 
В Брошурі також зазначено, що українські вчителі, перебуваючи за кордоном, можуть продовжити онлайн-викладання у власній школі , або долучитися до українських ініціатив у інших країнах.
 
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01 09 2022 18:11
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