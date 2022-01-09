Українські учні за кордоном можуть навчатися за двом програмами

За українською програмою та місцевою

Українські учні, які на початок навчального року перебувають за кордоном, можуть долучитися до навчання за національною програмою за декількома формами.

Про це йдеться в брошурі Міністерства освіти і науки України.

"У багатьох країнах Європи здобуття освіти у місцевих навчальних закладах є обов’язковим, тому Україна пропонує своїм громадянам різні форми навчання за національною програмою. Освітній процес може бути організовано у зручний для учня час дистанційно, паралельно зі здобуттям освіти у країні перебування", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, учні можуть: продовжити навчання у власній школі онлайн (якщо заклад освіти надає таку освітню послугу) або долучитися до дистанційного навчання в іншій школі України.

Також учні можуть здобувати освіту за індивідуальною формою - екстернатною або сімейною (домашньою) - у закладі загальної середньої освіти України, зокрема де дитина навчалася до виїзду за кордон. Можна звернутися до Міжнародної української школи (МУШ) для екстернатного навчання або до однієї з організацій, з якими МУШ співпрацює за кордоном, для навчання у вихідні дні.

В Брошурі також зазначено, що українські вчителі, перебуваючи за кордоном, можуть продовжити онлайн-викладання у власній школі , або долучитися до українських ініціатив у інших країнах.