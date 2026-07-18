Українські удари спричинили паливну та енергетичну кризу в Криму – ЗМІ

Окупаційна влада вже визнає дефіцит бензину та перебої зі світлом.

Українські удари по логістиці, енергетичній інфраструктурі та паливних об'єктах дедалі сильніше впливають на ситуацію в тимчасово окупованому Криму. На півострові вже виник дефіцит бензину, перебої з електропостачанням, а окупаційна влада визнає, що не може гарантувати стабільне постачання пального й електроенергії.

Про це повідомляє міжнародна телерадіокомпанія Al Jazeera.

Ключовим елементом української кампанії стала операція Сил безпілотних систем "Молочка", яка стартувала 6 липня. За словами командувача СБС Роберта Бровді ("Мадяра"), її мета – порушити роботу російського фідерного флоту, що забезпечує перевалку нафти через Керченську протоку.

Як пояснив Бровді, плоскодонні танкери й баржі доставляють нафту з Азовського моря та Волго-Донського каналу до великих танкерів у Чорному морі. Порушення цієї логістики, за його словами, не лише скорочує експорт російської нафти, а й ускладнює постачання бензину до окупованого Криму.

За перші десять днів операції українські сили, за даними командувача СБС, уразили 147 суден, пов'язаних із російським "тіньовим флотом", із яких 117 працювали в Азовському морі. До 13 липня, стверджує Бровді, рух через Керченську протоку фактично був зупинений, а постачання нафти до Криму скоротилося до мінімуму.

Наслідки кампанії вже визнає окупаційна адміністрація півострова. Глава окупаційної влади Сергій Аксьонов заявив, що влада не може гарантувати щоденний продаж бензину на АЗС і не має чітких прогнозів щодо нормалізації ситуації. За його словами, дефіцит пального збережеться ще певний час, попри фінансову підтримку москви.

Паралельно Україна завдала ударів по енергетичній інфраструктурі Криму, зокрема по Сакській ТЕС, електропідстанціях і енергетичному вузлу "Кубань – Крим". Аксьонов також визнав, що стабільних графіків електропостачання наразі немає.

На цьому тлі окупаційна влада вимикає вуличне освітлення, роздає генератори та газові балони населенню, а також запроваджує пільги для місцевого бізнесу. Водночас Бровді заявив, що "глибоке та повне затемнення неминуче".

Одночасно Україна продовжує завдавати ударів по нафтопереробній інфраструктурі на території рф. У липні під атаками опинилися Ільський, Сизранський, Афіпський НПЗ, підприємство "Нафтохім Салават" та низка нафтових терміналів.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що лише у червні українські сили уразили 172 далекобійні цілі, а з початку року - майже 700. За його оцінкою, завдані росії збитки становлять близько 6,1 млрд доларів.

У москві також визнають вплив українських атак. Віцепрем'єр рф Олександр Новак заявив, що частина російських нафтопереробних заводів не працює через удари безпілотників. За інформацією агенції, виробництво бензину в росії наразі забезпечує лише близько двох третин сезонного попиту, що вже позначилося на зростанні цін на пальне.

Попри це, речник Кремля Дмитро Пєсков запевняє, що ситуація залишається "під контролем", хоча визнав, що російська економіка стикається з серйозними труднощами.