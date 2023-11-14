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Українські війська досягли певного успіху на лівобережжі Херсонщини – ISW

14 листопада 2023, 09:35
Українські війська досягли певного успіху на лівобережжі Херсонщини – ISW
Військові ЗСУ просунулись на лівому березі Херсонської області.

Військові Збройних сил України продовжують наземні операції на лівому березі Херсонської області – 13 листопада вони просунулися вперед. 

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни ISW. 

Як повідомляють в ISW з посиланням на російських блогерів, ЗСУ наразі зберігають позиції у Кринках та незначно розширили зону свого контролю на південь від населеного пункту.

Водночас, за словами іншого воєнкора рф, росіянам вдалося витіснити українських військових з невстановлених позицій поблизу Кринків. За даними окупантів, ЗСУ нібито провели невдалі наступальні маневри поблизу Кринків.

Як стверджує інший російський мілблогер, ЗСУ намагаються закріпитися поблизу Пойми та Піщанівки. 

"Окупанти використовують вогневу міць, щоб перешкодити перекиданню особового складу та матеріальних засобів військових України на лівий берег", - йдеться у повідомленні.

Поблизу Кринків діють підрозділи російської 810-ї бригади морської піхоти (Чорноморський флот).

Херсонська областьвійна в Україніросія окупантиконтранаступлівий берег

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