Українські війська ефективно використовують касетні боєприпаси США – Кірбі

Штати вже передали такі снаряди для наших захисників.

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі підтвердив, що Україна вже почала застосовувати американські касетні боєприпаси, про передачу яких було оголошено на початку липня.

Про це повідомляє Reuters.

Снаряди розгортають на полі бою в межах протистояння нашої держави вторгненню росії.

"Ми отримали деякі початкові відгуки від українців, і вони (українці – ред.) використовують їх (касетні боєприпаси США – ред.) досить ефективно", – сказав представник Білого дому під час брифінгу.

За словами Кірбі, касетні снаряди мають вплив на оборонні формування військ рф та їхні маневрування.

Раніше в адміністрації президента Джо Байдена розповіли, що Київ надав Вашингтону письмові гарантії щодо "дуже обережного" застосування касетних боєприпасів з мінімізацією будь-яких ризиків для мирних жителів. Глава України Володимир Зеленський запевнив, що такі озброєння наші військовослужбовці будуть використовувати лише по військових цілях на окупованих територіях.