Українські війська намагаються розширити "отвір" у російській обороні – NYT

Це дозволить захисникам захиститися від контратак з флангів та залучити більше техніки й особового складу.

Для подальшого просування на південь Сили оборони зараз працюють над тим, аби розширити плацдарм в районі села Роботине у Запорізькій області.

Про це йдеться у матеріалі The New York Times.

Військові аналітики Black Bird Group, на яких посилається ЗМІ, вважають, що дії ЗСУ протягом останніх днів зосереджені навколо села Вербове за 9,6 км від Роботиного.

Експерти, які аналізують дані з відкритих джерел, зазначають також, що в понеділок захисники подолали перешкоди на шляху до бойових позицій російської піхоти на околицях цього села. Тож вони констатують, що мета ЗСУ у Вербовому - розширити "отвір" у російській обороні, адже просування по вузькому коридору може зробити війська вразливими до контратак з флангів. Коли ж захисники змінять ситуацію, то зможуть залучити для своїх операцій більше техніки й особового складу.

Раніше ситуацію там вже коментував речник об'єднаного пресцентру Сил оборони таврійського напрямку Олександр Штупун. Він наголошував, що окопи й бліндажі в районі другої лінії оборони ворога вже не такі сильні, проте мінні поля все ще ускладнюють просування оборонців. Втім, військові аналітики припускають, що російська сторона вже могла посилити оборону за межами Роботиного.

"Стратегічною метою цього наступу є місто Токмак, яке розташоване приблизно за 15 миль (понад 24 км) на південь від Роботиного", - пише ЗМІ.