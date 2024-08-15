ЗСУ і далі просуваються на деяких напрямках і беруть маленькі села.

Експерт з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке повідомляв, що на північ від міста Суджа ЗСУ наступають на райцентр Кореневе.

Про це пише німецька газета Bild

На сьогодні згідно з даними аналітика, українські сили підійшли до цього села із залізничною станцією в Курській області.

"Здається, що українці докладають багато зусиль, щоб захопити цей населений пункт. Ми бачили безліч наступальних дій: як з півночі на Кореневе, так і з півдня. Це означає, що українці намагаються наступати далі та атакувати це село з двох боків. Чи вдасться їм це інше питання. Ми бачимо, що російський фронт все ще дуже крихкий. Українці ще можуть просуватися на деяких напрямках та брати маленькі села. Однак там дедалі більше російських частин, зібраних з усієї країни", - сказав Рьопке.

Також ми писали, що українські війська застосували британські танки Challenger 2 під час наступу в Курській області.