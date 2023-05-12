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Українські війська почали "формувати" операції для контрнаступу – CNN

12 травня 2023, 08:29
Українські війська почали
Фото: Радіо свобода
Сили оборони України готують поле бою для свого наступу.

Українські війська почали "формувати" операції для контрнаступу, зокрема йдеться про удари по військових цілях противника.

Про це повідомляє CNN із посиланням на американського військового чиновника-високопосадовця та західногочиновника-високопосадовця.

Зазначається, що до "формування" операцій входять завдавання ударів по складах зброї російських окупантів, командних центрах, бронетанкових та артилерійських системах задля підготування поля бою для сил наступу. 

"Це стандартна тактика, яку застосовують перед великими комбінованими операціями", – вказано у статті.

Як пояснив військовий високопосадовець зі США, операції щодо формування поля бою можуть тривати протягом багатьох днів до початку основної частини запланованого наступу.

Окрім того, формування таких операцій може бути спрямоване і на заплутування ворога.  

Автори матеріалу зауважили, що влітку 2022 року на Харківщині було дуже мало способів пом'якшення і українські війська влаштували блискавичний наземний наступ. Здебільшого формування операцій відбувалося в Херсоні, коли ЗСУ влаштовували дальні атаки по мостах, складах боєприпасів та командних центрах противника. Більшість цих операцій були здійснені за допомогою систем HIMARS, а також було кілька авіаударів.

ЗСУконтрнаступвійна в Україніросія окупанти

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