Українські війська прорвали оборону у Вербовому – Тарнавський

Тарнавський зазначив, що українські війська рухаються не так швидко, як очікувалося, як "у фільмах про Другу світову війну".

Контрнаступ ЗСУ на Мелітопольському напрямку триває. Українські воїни прорвали оборону росіян у Вербовому Запорізької області.

Про це повідомляє командувач угруповання військ "Таврія" генерал Олександр Тарнавський в інтерв'ю CNN.

"На лівому фланзі (біля Вербового) ми маємо прорив, і ми продовжуємо просуватися далі", - сказав він.

Тарнавський зазначив, що українські війська рухаються не так швидко, як очікувалося, як "у фільмах про Другу світову війну".

Останніми тижнями українські сили заявили, що дісталися «першої лінії» російських опорних пунктів у Запорізькій області, що свідчить про те, що Київ наближається до розгалуженої мережі укріплених окопів росіян уздовж південного фронту.

CNN каже, що не може перевірити звіти з поля бою жодної зі сторін. Проте аналіз доступних відео з відкритих джерел свідчить про те, що деякі українські підрозділи перетнули важливий рубіж російської оборони біля села Вербове.

Довгострокова мета України — зламати "сухопутний міст" росії, який зʼднує утримувану нею територію на сході з анексованим Кримом.

Тарнавський вважає, що великим проривом контрнаступу стане взяття Токмака, який є стратегічним центром для росії.

Раніше цього тижня CNN повідомляло, що українські сили перебувають приблизно за 20 кілометрів від Токмака, намагаючись прорвати численні шари російської оборони.

"Я вірю, що так [буде великий прорив]. Я думаю, що це буде після Токмака. Наразі [росіяни] покладаються на глибину своєї лінії оборони… Токмак — це ціль-мінімум. Загальна мета — дістатися наших державних кордонів", — сказав Тарнавський.