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Українські війська просунулися на Курщині та відновили позиції в Торецьку – ISW

27 січня 2025, 09:09
Українські війська просунулися на Курщині та відновили позиції в Торецьку – ISW
Фото: Генштаб ЗСУ
російска армія захопила Новоєгорівку

Українські війська просунулися на Курщині та відновили позиції в Торецьку. Окупантам вдалось просунутися поблизу Борової, Покровська та Курахового.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Українські сили просунулися в Курській області 26 січня. Геолокаційні кадри показують, що українські сили нещодавно незначно просунулися в центрі Погребків (на північ від Суджі) та в лісистій місцевості на північний захід від Косиці (північно-східний Суджа).

26 січня російські війська продовжили наземні атаки на північний схід від міста Харків поблизу Вовчанська, але не просунулися.

26 січня окупанти продовжували наступ на Куп'янському напрямку, але підтверджених наступів не зробили. Українські підрозділи, які діють на Куп’янському напрямку, 25 січня опублікували кадри, на яких видно, як російські війська ведуть посилений взводний механізований штурм біля Піщаного (на південний схід від Куп’янська) у напрямку Куп’янськ-Вузлового (на захід від Піщаного), а також повідомили, що українські сили знищили всі чотири БТРи.
 
росіяни просунулися в напрямку Борової 26 січня. Геолокаційні кадри, опубліковані 26 січня, показують, як російські солдати піднімають російський прапор у східному Твердохлібовому (на південний схід від Борової), що свідчить про те, що російські сили нещодавно просунулися до східної частини поселення та захопили Новоєгорівку (на схід від селаТвердохлібове).
 
26 січня російські війська продовжили наступальні дії на Лиманському напрямку, але підтверджених наступів не зробили. 25 і 26 січня російські війська вели наступальні дії на північний схід від Лиману в районах Колодязі, Ямполівки, Тернів, Іванівки, Новолюбівки та на схід від Лиману в районі Торського.
 
Українські сили відновили обмежені позиції в Торецьку 26 січня. Геолокаційні кадри, опубліковані 26 січня, показують, що українські захисники відновили обмежені позиції в північно-західному Торецьку. 25 і 26 січня окупанти продовжували наступати поблизу Торецька та в його межах, у тому числі біля шахти Торецька на півночі Торецька.
війна в УкраїніКурська областьросія окупанти

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