Українські військові атакують обмежені позиції росіян на Сумщині – ISW

Аналітики переконані, що будь-які російські наступальні дії на Сумщині матимуть на меті відвернути українські сили від інших критичних ділянок лінії фронту.

Бій біля Журавки на Сумщині може свідчити про те, що окупанти встановили постійну присутність на цих позиціях, потенційно готуючись до наступальної операції в Сумській області, або те, що ці позиції – результат обмеженого транскордонного рейду.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

30 червня та 1 липня російські війська продовжували наступальні операції на північ від Харкова в районі Липців і Глибокого та на північний схід від Харкова в районі Вовчанська, але підтверджених змін на лінії фронту не було.

Опубліковані 30 червня кадри з геолокацією показують, як українські сили обстрілюють обмежені позиції росіян у будинках і лісі на північ від села Журавка Сумської області (менше двох кілометрів від кордону та приблизно за 35 кілометрів на північний схід від Сум).