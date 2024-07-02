Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Українські військові атакують обмежені позиції росіян на Сумщині – ISW

02 липня 2024, 08:55
Українські військові атакують обмежені позиції росіян на Сумщині – ISW
Фото: Генштаб ЗСУ
Аналітики переконані, що будь-які російські наступальні дії на Сумщині матимуть на меті відвернути українські сили від інших критичних ділянок лінії фронту.

Бій біля Журавки на Сумщині може свідчити про те, що окупанти встановили постійну присутність на цих позиціях, потенційно готуючись до наступальної операції в Сумській області, або те, що ці позиції – результат обмеженого транскордонного рейду.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

30 червня та 1 липня російські війська продовжували наступальні операції на північ від Харкова в районі Липців і Глибокого та на північний схід від Харкова в районі Вовчанська, але підтверджених змін на лінії фронту не було.
 
Опубліковані 30 червня кадри з геолокацією показують, як українські сили обстрілюють обмежені позиції росіян у будинках і лісі на північ від села Журавка Сумської області (менше двох кілометрів від кордону та приблизно за 35 кілометрів на північний схід від Сум).
 
"Наразі незрозуміло, чи російські сили встановили постійну присутність на цих позиціях, потенційно готуючись до більшої російської наступальної операції в Сумській області, чи ці позиції були результатом обмеженого транскордонного російського рейду в Сумську область", – йдеться у звіті.
 
Українські сили нещодавно відновили втрачені позиції поблизу Кремінної, тоді як російські сили нещодавно просунулися поблизу Кремінної під час продовження боїв уздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна 1 липня.
 
російський блогер стверджував, що війська РФ зайняли половину Стельмахівки (на південний схід від Куп’янська), але ISW спостерігав лише візуальне підтвердження того, що російські війська незначно зайшли на східну околицю населеного пункту.
 
російські війська 1 липня продовжили наземні наступи на Сіверському напрямку, проте підтверджених змін на лінії фронту не було. російський військовий блогер стверджував, що війська рф захопили південну частину Спірного (на південний схід від Сіверська), але бої тривають на околицях населеного пункту.
 
1 липня російські війська продовжували наступ у районі Часового Яру та на Торецькому напрямку, однак підтверджених змін лінії фронту не було.
 
російські війська 1 липня продовжували наступальні дії на захід і південний захід від Донецька та обстріли в районі кордону Донецької і Запорізької областей, але підтверджених змін на лінії фронту не було. 

 

ЗСУконтрнаступвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

На окремих ділянках росіяни мали невеликі просування. І ЗСУ також – Дональд Гілл
Політика
На окремих ділянках росіяни мали невеликі просування. І ЗСУ також – Дональд Гілл
Переклад iPress – 02 липня 2024, 11:40
Запитання та відповіді. Знищення російських літаків дальнього радіолокаційного виявлення дозволяє Україні наносити удари планерними і керованими бомбами – Том Купер
Cуспільство
Запитання та відповіді. Знищення російських літаків дальнього радіолокаційного виявлення дозволяє Україні наносити удари планерними і керованими бомбами – Том Купер
Переклад iPress – 02 липня 2024, 01:12
Як посилити повітряні сили України. Європа має бути готова незалежно від того, хто з бовдурів переможе в США – Ендрю Таннер
Політика
Як посилити повітряні сили України. Європа має бути готова незалежно від того, хто з бовдурів переможе в США – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 01 липня 2024, 15:53
ЗСУ вибивають залишки росіян з північних околиць Вовчанська. Та трохи просуваються на окремих ділянках фронту – Том Купер
Cуспільство
ЗСУ вибивають залишки росіян з північних околиць Вовчанська. Та трохи просуваються на окремих ділянках фронту – Том Купер
Переклад iPress – 30 червня 2024, 19:02
Дебати показали нездатність Байдена перемогти Трампа. Що далі? – огляд американських ЗМІ
Політика
Дебати показали нездатність Байдена перемогти Трампа. Що далі? – огляд американських ЗМІ
Переклад iPress – 28 червня 2024, 14:50
ЗСУ визволили район Каналу в Часовому Яру. Та чому Україна не може використовувати УМПК на повну – Том Купер
Cуспільство
ЗСУ визволили район Каналу в Часовому Яру. Та чому Україна не може використовувати УМПК на повну – Том Купер
Переклад iPress – 28 червня 2024, 12:51
90% безпілотників, які зараз використовують ЗСУ, вироблені в Україні... А росія не має ефективного засобу проти балістичних ракет – Дональд Гілл
Cуспільство
90% безпілотників, які зараз використовують ЗСУ, вироблені в Україні... А росія не має ефективного засобу проти балістичних ракет – Дональд Гілл
Переклад iPress – 28 червня 2024, 08:26
Якби людство було вільним від дурниць… Як росіяни спричинили істерію в Польщі та країнах Балтії серією публікацій про атаку
Політика
Якби людство було вільним від дурниць… Як росіяни спричинили істерію в Польщі та країнах Балтії серією публікацій про атаку "Сувалкського коридору" – Том Купер
Переклад iPress – 27 червня 2024, 15:15
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється