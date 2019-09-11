ПОЛІТИКА НОВИНИУкраїнські військові готові розпочати розведення сил та засобів поблизу Петрівського Донецької області. За планом воно має початися о 12:00 за київським часом.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Українські військові готові до розведення військ поблизу Петрівського - штаб
"Українська сторона готова розпочати практичний етап розведення сил та засобів сьогодні, про що засвідчить біла сигнальна ракета з нашого боку о 12.00"
Фото: Андрій Попіль
Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.
"Українська сторона готова розпочати практичний етап розведення сил та засобів сьогодні, про що засвідчить біла сигнальна ракета з нашого боку о 12.00" - йдеться у повідомленні.
Зазначимо, що Саме Петрівське наразі контролюється бойовиками. Населений пункт на підконтрольній Україні території в районі цієї зони - Богданівка. Ані з Петрівського, ані з Богданівки війська не вийдуть. Вони розійдуться з поля, де в разі покращення загальної ситуації, в майбутньому можуть відкрити додатковий пункт пропуску.
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09 11 2019 11:50 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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