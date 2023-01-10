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ПОЛІТИКА

Українські військові наступного тижня розпочнуть навчання з ППО Patriot – CNN

10 січня 2023, 19:41
Українські військові наступного тижня розпочнуть навчання з ППО Patriot – CNN
джерело slovoidilo
Навчання українців за складною системою займе кілька місяців.

Українські військові розпочнуть навчальну програму по роботі із системою протиракетної оборони Patriot вже наступного тижня. Відомо, що їхня підготовка триватиме протягом декількох місяців, пише CNN.

Навчальна програма буде реалізовуватися на базі Форт-Сілл у штаті Оклахома, де Сполучені Штати проводять власні навчання з експлуатації та обслуговування передової системи протиповітряної оборони.

Форт-Сілл є одним з чотирьох базових навчальних центрів Сухопутних військ США і домом для польової артилерійської школи, яка готує військовослужбовців вже понад століття.

Очікується, що навчання українців за складною системою займе "кілька місяців", сказала Лора Купер, заступниця помічника міністра оборони США у справах росії, України та Євразії.


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