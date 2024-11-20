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Українські військові не вбачають небезпеки від солдатів КНДР в Курській області

20 листопада 2024, 10:54
Українські військові не вбачають небезпеки від солдатів КНДР в Курській області
iakursk.ru
Наразі відомо про 10 тисяч військових на Курщині.

Українські військові не бачать небезпеки від північнокорейського контингенту в Курській області і почуваються досить впевнено.

Про це в телеефірі сказав командувач Десантно-штурмових військ Збройних сил України бригадний генерал Ігор Скибюк.

Він сказав, що участь північнокорейського контингенту в бойових діях у Курській області свідчить про кризу в російській армії.

"Думаю, в нелегких умовах їм про це довелося домовлятися, мабуть, йдучи на поступки, надаючи якісь бонуси, відверто принижуючись. Боєздатність цих підрозділів достатньо сумнівна, враховуючи специфіку Північної Кореї", - заявив Скибюк. 

Він сумнівається в достатній системності та кількості розгорнутого в Курській області північнокорейського контингенту, щоб це могло нести реальну небезпеку для українських військових.

"Наші оцінки, що там 10+ тисяч. ЗСУ щодня знищують понад 1 тисячу, тобто це умовно на 10 днів ресурс. Ми досить впевнено почуваємося на Курщині. Коли почнуться відповідні операції із їхнім застосуванням і наша протидія, ми побачимо, чого вони вартують. Це просто ще плюс 10 тисяч солдатів, і нічого небезпечного я від них не очікую", - наголосив командувач ДШВ ЗСУ.

 

КНДРвійна в УкраїніКурська область

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