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Українські військові отримали партію рацій від фонду Favbet

Ольга
Матарикіна
Рації вже доставлені в один з підрозділів на Донецькому напрямку
Українські військові отримали партію рацій від фонду Favbet Фото: Favbet Foundation
Збройні сили України отримали чергову партію рацій та засобів зв'язку за сприяння благодійного фонду Favbet Foundation.
 
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.
 
Рації доставлені в один з підрозділів на Донецькому напрямку. У складі саме цього підрозділу Україну захищає співробітник компанії Favbet.
 
Як повідомлялося, Favbet Foundation - благодійний фонд, заснований 2020 року компанією Favbet. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку. Наразі 95% проєктів орієнтовано на допомогу країні та армії.
 
Загалом компанія Favbet та фонд Favbet Foundation допомогли ЗСУ на суму понад 30 млн гривень.
 
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02 09 2022 14:07
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