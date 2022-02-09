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Українські військові отримали партію рацій від фонду Favbet
Фото: Favbet Foundation
Збройні сили України отримали чергову партію рацій та засобів зв'язку за сприяння благодійного фонду Favbet Foundation.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.
Рації доставлені в один з підрозділів на Донецькому напрямку. У складі саме цього підрозділу Україну захищає співробітник компанії Favbet.
Як повідомлялося, Favbet Foundation - благодійний фонд, заснований 2020 року компанією Favbet. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку. Наразі 95% проєктів орієнтовано на допомогу країні та армії.
Загалом компанія Favbet та фонд Favbet Foundation допомогли ЗСУ на суму понад 30 млн гривень.
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02 09 2022 14:07 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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