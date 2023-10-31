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Українські військові просунулися біля Бахмута – ISW

31 жовтня 2023, 08:07
Українські військові просунулися біля Бахмута – ISW
Джерело unian
Українські захисники стримують окупантів на Бахмутському напрямку.

Українські військові просунулися на північний схід від Курдюмівки, що за 10 кілометрів на південний захід від Бахмута. Сили оборони продовжують наступ на півдні від міста та завдають втрат ворогу. ЗСУ також мають успіхи в Запорізькій області. 

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зокрема, на кадрах з геолокацією, опублікованих 30 жовтня, видно, що українські війська просунулися на північний схід від Курдюмівки, що за 10 км від Бахмута.

Інші геолоковані кадри від 29 жовтня свідчать, що ЗСУ незначно просунулися на захід від Роботиного у Запорізькій області.

За даними українського Генштабу, Сили оборони України продовжують наступальні дії у районі Бахмута, а також на Мелітопольському напрямку.

Аналітики зазначили, що 30 жовтня Збройні сили російської федерації продовжили наземні атаки біля Бахмута, проте не було жодної заяви чи підтвердження щодо їхнього просування.

У Генштабі ЗСУ наголосили, що окупанти безуспішно намагалися відновити втрачені позиції біля Андріївки та Кліщіївки. Зі слів командувача Сухопутних військ ЗС України генерал-полковника Олександра Сирського, військові рф "суттєво посилили своє угруповання" під Бахмутом та перейшли від оборонних дій до "активних".

Бахмутконтрнаступвійна в Україніросія окупанти

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