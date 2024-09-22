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Українські військові стримують наступи росіян на кількох напрямках - ISW

22 вересня 2024, 09:15
Українські військові стримують наступи росіян на кількох напрямках - ISW
Фото: Генштаб ЗСУ
Активізувалися російські військові поблизу Липців, Куп'янська, Кремінної, Торецька, а також у Курській області.
Сили оборони України продовжують відбивати механізовані штурми російських окупантів із великою кількістю техніки на кількох напрямках. Помітно активізацію противника поблизу Липців, Куп'янська, Кремінної, Торецька, а також у Курській області.
 
Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).
 
21 вересня українські війська вели наступальні дії в Курській області, але без підтвердженого просування. російські джерела повідомляють про нібито безуспішні атаки ЗСУ в районах Нового Путі, Медвежого, Камишівки та Любимівки, зазначаючи, що інтенсивність українських атак у цих зонах зменшується.
 
У Харківській області окупанти трохи просунулися біля Липців та Вовчанська. Геолокаційні кадри показали, що російські сили діяли в дачних районах поблизу Глибокого, де підірвались дві російські мототехніки. Окрім цього, було підтверджено розгортання чеченських підрозділів "Ахмат" для примушування російських військ до наступу. Також зафіксовано атаки в Луганській області, зокрема поблизу Кислівки, Невського та Кремінної, де російські війська, ймовірно, захопили кілька населених пунктів. Проте в Невському присутність окупантів залишається непідтвердженою.
 
У Донецькій області російські загарбники намагалися просунутися на південний схід від Сіверська, Часового Яру та Торецька, але без значних успіхів. ЗСУ продовжують відбивати атаки противника на цьому напрямку, тоді як російська піхота зазнає втрат і використовує баггі, мотоцикли та всюдиходи через дефіцит техніки.
 
21 вересня Генштаб ЗСУ повідомив, що ворог зосередив свої сили для наступу на Невське. Незважаючи на ці заяви, залишається незрозумілим, чи повністю окуповано населений пункт, оскільки російські сили продовжують тиснути на цьому напрямку. Крім того, окупанти проводять активні атаки в північній частині Макіївки, що також знаходиться в Луганській області.
 
Українські сили оборони продовжують стримувати натиск ворога, відбиваючи механізовані штурми та завдаючи втрат російським підрозділам у цьому регіоні.

 

війна в Україніросія окупантиЗСУ

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