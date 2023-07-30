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Українські військові в Британії тренуються повертати Крим

30 липня 2023, 17:17
Українські військові в Британії тренуються повертати Крим
Британський таблоїд написав, нібито британські війська тренують елітну українську бригаду спецпризначенців, які планують повернути Крим вже до Різдва.

Про це пише Sunday Express.

За інформацією британського таблоїда, більше 2 тисяч українських військових прибули у віддалене місце в Дартмурі в Англії для участі в спеціальних навчаннях.

"Операція з його відвоювання буде операцією з розгортання численних атак на російські війська... Ми можемо навчити їх нашої тактики і показати, як користуватися технікою, але успіх залежатиме від здатності українців швидко адаптуватися і долати труднощі", - заявило анонімне джерело для таблоїда.

Операція включатиме удари з повітря, суходолу і з моря, а українські спецпризначенці використовуватимуть техніку для підриву і паралічу російських військ. В інших місцях бронетанкові підрозділи прориватимуть оборону.

Військові стануть вістрям операції з повернення Криму, в той час, як дві інші сили, які не розкривають у публікації, здійснюватимуть паралельні атаки, пише видання. 

Операції відбуватимуться за підтримки нових запасів ракет дальнього радіуса дії, які постачатимуться з Великої Британії, США і Німеччини.

Навчання проходять у бойовому таборі в Окегемптоні в графстві Девон і воно закрите для всіх інших військових підрозділів та громадськості.

Вчора ввечері високопоставлений представник британського військового відомства зазначив, що акцент роблять на використанні гнучкої тактики НАТО, щоб допомогти українським військам "сформувати бойовий простір" перед тим, як завдати удару в серце ворога.

КримЗСУБританіяспецпризначенці

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