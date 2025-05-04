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ПОЛІТИКА

Українські військові вперше у світі збили два Су-30 морськими дронами

04 травня 2025, 11:20
Українські військові вперше у світі збили два Су-30 морськими дронами
Фото: LIGA.net
Буданов назвав це "історичним моментом".

Українські сили вперше в історії знищили два російських багатоцільових винищувачі Су-30 Flanker у Чорному морі за допомогою безпілотних катерів, озброєних ракетами класу "повітря–повітря" AIM-9 Sidewinder.

Про це повідомляє The War Zone.

Подію підтвердив керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов, підкресливши її безпрецедентний характер:
"Це історичний момент", — заявив він журналістам.

Згідно з даними ГУР, інцидент стався 2 травня. Для операції було використано три морські безпілотники Magura V7, два з яких здійснили пуски по літаках. Один Су-30 був збитий поблизу Новоросійська, другий — над Чорним морем.

Буданов уточнив, що Magura V7 є модифікованою версією відомого морського дрона Magura V5, призначеною для протиповітряної боротьби. Подробиці про технічні відмінності наразі не розголошуються.

Один з екіпажів Су-30, за попередніми даними, був урятований цивільним судном, другий загинув.

AIM-9 Sidewinder — американська ракета ближнього радіусу дії з інфрачервоною головкою самонаведення, перебуває на озброєнні з 1956 року. Її модернізовані версії досі виробляються і експлуатуються у понад 50 країнах. Із 200 тис. виготовлених ракет цієї серії було збито 270 літаків, що робить її найуспішнішою ракетою класу "повітря–повітря" в історії.

За даними українських військових, станом на 3 травня 2025 року, з початку повномасштабного вторгнення росії, було знищено 372 літаки. Зокрема, останні два Су-30 були ліквідовані силами української розвідки, що стало черговим доказом ефективності інноваційного підходу до оборони.

Увечері 3 травня президент Володимир Зеленський підтвердив успіх операції, заявивши, що "українські військові блискуче збили літак противника з морського дрона" та завдали ще одного удару по силах окупантів у Криму.

війнадрониЗСУвинищувачКирило Буданов

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