Українські військові використовують роботів у спосіб, якого не очікували навіть виробники

Роль наземних безпілотників стає усе важливішою на сучасному полі бою.

Наземні роботи, які в усе більшій кількості з’являються на фронті в Україні, часто використовуються у спосіб, який не передбачали навіть самі виробники.

Про це пише Business Insider.

Кулдар Вяярсі, засновник і генеральний директор естонської компанії Milrem Robotics, каже, що "українські військові справді креативні, і вони справді знаходять дуже прості способи, як отримати ще більше від обладнання".

Естонська компанія виробляє автономних наземних роботів, які можуть збирати розвідувальні дані, евакуювати поранених солдатів, знешкоджувати вибухові пристрої та виконувати функцію мобільної вогневої платформи, якщо поставити на них турель з кулеметом. Але в умовах війни, коли креативність – "це буквально питання життя і смерті", українські військові знаходять способи адаптації цих роботів і до інших завдань, каже Вяярсі.