Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Українські військові використовують роботів у спосіб, якого не очікували навіть виробники

27 червня 2025, 15:31
Українські військові використовують роботів у спосіб, якого не очікували навіть виробники
Фото: Генштаб ЗСУ
Роль наземних безпілотників стає усе важливішою на сучасному полі бою.
Наземні роботи, які в усе більшій кількості з’являються на фронті в Україні, часто використовуються у спосіб, який не передбачали навіть самі виробники.
 
Про це пише Business Insider. 
 
Кулдар Вяярсі, засновник і генеральний директор естонської компанії Milrem Robotics, каже, що "українські військові справді креативні, і вони справді знаходять дуже прості способи, як отримати ще більше від обладнання".
 
Естонська компанія виробляє автономних наземних роботів, які можуть збирати розвідувальні дані, евакуювати поранених солдатів, знешкоджувати вибухові пристрої та виконувати функцію мобільної вогневої платформи, якщо поставити на них турель з кулеметом. Але в умовах війни, коли креативність – "це буквально питання життя і смерті", українські військові знаходять способи адаптації цих роботів і до інших завдань, каже Вяярсі.
 
Він відмовився розкривати подробиці про те, що ж таке незвичне вигадали українські військові, пославшись на міркування секретності. Але зауважив, що "креативність українських військ справді викликає захоплення".
 
Олександр Ябчанка, керівник роботизованих систем українського батальйону "Вовки Да Вінчі", розповів Business Insider, що його підрозділ використовує наземних роботів зокрема для мінування місцевості, евакуації загиблих та підриву важливих російських об’єктів.
 
Сили оборони використовують не тільки естонських роботів, але й зразки вітчизняного виробництва. Більшість моделей передбачають можливість їх модифікації під різні задачі.
 
"Наземні роботизовані системи – це набори Lego", – сказав Ябчанка.
 
Вяярсі каже, що війна в Україні виправдала ставку його компанії на цю технологію, хоча до 2022 року існували сумніви щодо наземних роботів, попри визнання їх потенційної користі в оборонній царині.
 
"Ця війна "продемонструвала, що безпілотні наземні транспортні засоби відіграють справді важливе місце на полі бою", – сказав він.
 
Як зазначає Business Insider, західні армії раніше вже використовували роботів у попередніх конфліктах, але зовсім не в таких масштабах, які є в Україні. За словами Вяярсі солдати можуть "використовувати безпілотні системи як першу лінію оборони чи наступу" і їм не потрібно перекидати війська на передню лінію.
 
"Я вважаю дуже важливим те, що в Європі нам потрібно вивчати, і дуже серйозно вивчати те, що відбувається в Україні: що працює, що ні, який спосіб мислення потрібно змінити, щоб бути краще оснащеними, якщо — сподіваюся, цього ніколи не станеться — але якщо Росія вирішить розширити свою воєнну активність", - сказав естонський підприємець.

 

ЗСУвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Політика
"Потьомкінський" саміт НАТО шле вбивчі сигнали. НАТО щойно здало Україну путіну – британські ЗМІ
Переклад iPress – 27 червня 2025, 14:08
Гра на дві руки. Як Україна виграє від закордонного оборонного партнерства – Бенджамін Кук
Політика
Гра на дві руки. Як Україна виграє від закордонного оборонного партнерства – Бенджамін Кук
Переклад iPress – 27 червня 2025, 10:57
Асиметрична війна. Чому нещодавні несподівані атаки України та Ізраїлю мають турбувати Тайвань – War on the Rocks
Політика
Асиметрична війна. Чому нещодавні несподівані атаки України та Ізраїлю мають турбувати Тайвань – War on the Rocks
Переклад iPress – 27 червня 2025, 08:37
Перемога опортунізму над ідеологією.
Політика
Перемога опортунізму над ідеологією. "Таткові" Трампу байдуже НАТО – Bloomberg
Переклад iPress – 26 червня 2025, 14:26
Політика
"Татко" Трамп виходить на перший план. НАТО схиляється перед його вимогами – The Times
Переклад iPress – 26 червня 2025, 11:15
Багато диму та вогню. Проте ситуація з Іраном залишається невизначеною – Том Купер
Політика
Багато диму та вогню. Проте ситуація з Іраном залишається невизначеною – Том Купер
Переклад iPress – 26 червня 2025, 07:33
Де знаходиться збагачений уран Ірану? Перемир'я підкреслює таємничість долі запасів – Bloomberg
Політика
Де знаходиться збагачений уран Ірану? Перемир'я підкреслює таємничість долі запасів – Bloomberg
Переклад iPress – 25 червня 2025, 14:32
Поєднати слова із силою. Заклик до рішучих дій для України – відкритий лист європарламентарів, дипломатів та військових до НАТО
Політика
Поєднати слова із силою. Заклик до рішучих дій для України – відкритий лист європарламентарів, дипломатів та військових до НАТО
Переклад iPress – 25 червня 2025, 11:32
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється