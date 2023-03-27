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Українські військові закінчили навчання на танках Challenger в Британії

27 березня 2023, 10:47
Українські військові закінчили навчання на танках Challenger в Британії

Повідомляє The Guardian

Міноборони Британії повідомило, що екіпажі і танки прибудуть до України вчасно для весняного контрнаступу, пише видання.

"Надихає спостерігати за рішучістю українських солдатів, які завершили навчання на танках Challenger 2 на британській землі. Ми продовжуватимемо підтримувати їх і робити все можливе, щоб підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", – сказав міністр оборони Британії Бен Уоллес.

Екіпажі пройшли навчальні інструкції, як командувати, водити і працювати злагоджено на танках Challenger 2, а також ефективно ідентифікувати цілі та вражати їх.

"Для команди центру бойових маневрів було честю провести це навчання для наших українських партнерів. Ми всі були надзвичайно вражені продемонстрованим рівнем компетентності, і ми не сумніваємося, що наші друзі використовуватимуть танки Challenger 2 найефективніше в майбутніх боях, коли вони будуть боротися за свою батьківщину", – сказав британський військовий Джон Стоун, який керував навчальною місією.

ЗСУтанкиБританіяChallenger 2

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