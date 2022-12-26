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ПОЛІТИКА

Українські військові закликають бути готовими до нових масованих ударів рф

26 грудня 2022, 14:44
Українські військові закликають бути готовими до нових масованих ударів рф
Фото: з вільного доступу
Українцям варто бути готовими до нових масованих атак російських окупантів, адже вони не вдавалися до них вже більше тижня

Українцям варто бути готовими до нових масованих атак російських окупантів, адже вони не вдавалися до них вже більше тижня.

Про це сказав спікер командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі Національного телемарафону.

"Цього ніхто не виключає. Керівництво держави закликає, керівництво Повітряних сил, Збройних сил бути готовими до можливих ударів. Вже тривалий час про це говорив керівник ГУР Кирило Буданов, що можливі такі атаки", - сказав він.

Ігнат зазначив, що росіяни вже тиждень не вдавалися до масованих обстрілів України. Раніше окупанти завдавали таких ударів з періодичністю в тиждень, зараз період збільшився до 10 днів.

"Очевидно, що ворог не полишив своїх намірів. Варто очікувати. Але не будемо робити жодних прогнозів. Краще б щоб цих обстрілів не було", - сказав він.

Речник Повітряних сил також нагадав, що росіяни "люблять" застосовувати вночі іранські дрони "Шахеди".


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