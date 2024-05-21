Українські військові завершили навчання з обслуговування F-16

Амстердам може надати Україні як мінімум 24 винищувачі.

Десять українських військових вже опанували навички обслуговування винищувачів F-16 у Нідерландах. Вони можуть працювати зі всіма важливими для льотчика механізмами та функціями.

Про це повідомляє Міністерство оборони Нідерландів.

Крім того, у відомстві зазначили, що передадуть Україні не менше 24 винищувачів F-16. Ці літаки потребують регулярного технічного догляду, який зможуть здійснювати українські військовослужбовці.

Навчання передбачало зокрема складання та перевірку комплекту виживання, що дозволяє пілоту вижити протягом декількох днів після аварійної посадки. Набір містить, серед іншого, їжу та медикаменти. Військові також можуть оперативно використовувати кисневі системи, шоломи та парашути на борту.

Програма занять була складена Кластером обладнання для безпеки польотів (VVU). Підкреслюючи важливість навчання, один з працівників зазначив: "Пілоти F-16 фактично віддають своє життя в руки солдатів, які обслуговують літак. У момент злету вони знають, що можуть покластися на знання та навички цих людей і на справність винищувача".