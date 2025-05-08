Генштаб ще не прокоментував нову операцію ЗСУ.

Збройні сили України перейшли українсько-російський кордон та просунулися в селищі Тьоткіне Курської області рф.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Геолокаційні кадри показують, що армія рф завдала авіаударів по будівлі в південній частині Тьоткіного, тому, ймовірно, українські військові взяли під контроль позиції в селищі.

Проте російські військові блогери пишуть, що українські сили контролюють до двох вулиць у південній частині населеного пункту.

Інші ж заявляють, що окупанти начебто витіснили ЗСУ.

Проте аналітики інституту не підтверджують цю інформацію.

Також російські мілблогери стверджують, що Сили оборони могли увійти в населений пункт Новий Шлях.

Проте ISW поки не фіксує геолокаційних кадрів, які б підтверджували просування українських військових у цьому селі.