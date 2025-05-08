Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Українські військові зайшли у Тьоткіне Курської області рф – ISW

08 травня 2025, 14:39
Українські військові зайшли у Тьоткіне Курської області рф – ISW
iakursk.ru
Генштаб ще не прокоментував нову операцію ЗСУ.

Збройні сили України перейшли українсько-російський кордон та просунулися в селищі Тьоткіне Курської області рф. 

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Геолокаційні кадри показують, що армія рф завдала авіаударів по будівлі в південній частині Тьоткіного, тому, ймовірно, українські військові взяли під контроль позиції в селищі. 

Проте російські військові блогери пишуть, що українські сили контролюють до двох вулиць у південній частині населеного пункту. 

Інші ж заявляють, що окупанти начебто витіснили ЗСУ. 

Проте аналітики інституту не підтверджують цю інформацію.

Також російські  мілблогери стверджують, що Сили оборони могли увійти в населений пункт Новий Шлях. 

Проте ISW поки не фіксує геолокаційних кадрів, які б підтверджували просування українських військових у цьому селі.

 
війна в УкраїніКурська область

Останні матеріали

Роздуми до Дня перемоги. Коли вже Європа зробить роботу над помилками – Едвард Лукас
Політика
Роздуми до Дня перемоги. Коли вже Європа зробить роботу над помилками – Едвард Лукас
Переклад iPress – 08 травня 2025, 13:19
Що путін хоче від Сі Цзіньпіна. Китайський лідер прибув до москви на триденні переговори – The Telegraph
Політика
Що путін хоче від Сі Цзіньпіна. Китайський лідер прибув до москви на триденні переговори – The Telegraph
Переклад iPress – 08 травня 2025, 12:39
Напередодні побєдобєсія в москві. Попри бравурні заяви, становище путіна доволі складне – Ендрю Таннер
Політика
Напередодні побєдобєсія в москві. Попри бравурні заяви, становище путіна доволі складне – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 08 травня 2025, 07:36
Про майбутнє американських баз в Європі. Сили США в Європі є незамінними – генерал Веслі К. Кларк
Політика
Про майбутнє американських баз в Європі. Сили США в Європі є незамінними – генерал Веслі К. Кларк
Переклад iPress – 07 травня 2025, 15:05
росія готується до більшої війни. Розрахунок на США? – Мінна Аландер
Політика
росія готується до більшої війни. Розрахунок на США? – Мінна Аландер
Переклад iPress – 07 травня 2025, 12:23
Небезпека для Мерца. Трамп вже підставив нового канцлера Німеччини – Politico
Політика
Небезпека для Мерца. Трамп вже підставив нового канцлера Німеччини – Politico
Переклад iPress – 07 травня 2025, 00:18
TikTok і
Політика
TikTok і "месія" для румунської діаспори. Вибори в Румунії – нова загроза для держави – Politico
Переклад iPress – 06 травня 2025, 15:05
Діти-смертники. Нова зброя росії в Україні – New Lines
Cуспільство
Діти-смертники. Нова зброя росії в Україні – New Lines
Переклад iPress – 06 травня 2025, 12:35
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється