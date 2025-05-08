Українські військові зайшли у Тьоткіне Курської області рф – ISW
Збройні сили України перейшли українсько-російський кордон та просунулися в селищі Тьоткіне Курської області рф.
Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).
Геолокаційні кадри показують, що армія рф завдала авіаударів по будівлі в південній частині Тьоткіного, тому, ймовірно, українські військові взяли під контроль позиції в селищі.
Проте російські військові блогери пишуть, що українські сили контролюють до двох вулиць у південній частині населеного пункту.
Інші ж заявляють, що окупанти начебто витіснили ЗСУ.
Проте аналітики інституту не підтверджують цю інформацію.
Також російські мілблогери стверджують, що Сили оборони могли увійти в населений пункт Новий Шлях.
Проте ISW поки не фіксує геолокаційних кадрів, які б підтверджували просування українських військових у цьому селі.