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Українські військові збили безпілотники окупантів

Перший такий випадок стався 3 травня, на Світлодарському напрямку, неподалік селища Новолуганське. Збитий безпілотник був переобладнаний для скидання боєприпасів та здійснення дистанційного мінування. Він містив компоненти, вироблені на підприємствах військового призначення Російської Федерації
У районі проведення операції Об’єднаних сил українські бійці збили безпілотні літальні апарати російсько-окупаційних військ.
Українські військові збили безпілотники окупантів Фото: ООС
З початку цього року значно збільшилася кількість випадків застосування російсько-окупаційними військами безпілотників. Метою таких дій є проведення повітряної розвідки, видача цілевказань, коригування вогню, дистанційне мінування місцевості, а також скидання вибухових пристроїв, повідомляє пресслужба штабу ООС у Фейсбуці.
 
Зазначається, що підрозділи ЗСУ здійснюють активну та успішну боротьбу з БПЛА противника. Лише з початку травня цього року військовослужбовці збили два таких літальних апарати.
 
"Перший такий випадок стався 3 травня, на Світлодарському напрямку, неподалік селища Новолуганське. Збитий безпілотник був переобладнаний для скидання боєприпасів та здійснення дистанційного мінування. Він містив компоненти, вироблені на підприємствах військового призначення Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.
 
Крім того, 6 травня поблизу селища Гранітне безпілотник противника, що вів повітряну розвідку, був збитий вогнем зі стрілецької зброї. Як виявилось, цей БПЛА також російського виробництва і знаходиться на озброєнні сухопутних військ держави-агресора.
 
"Зафіксовані факти є прямими та незаперечними доказами російської військової агресії проти України. Вказані БПЛА будуть використані як доказ причетності Росії до військового конфлікту на сході України", - наголосили в штабі.
 
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08 05 2021 11:28
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