ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИУ районі проведення операції Об’єднаних сил українські бійці збили безпілотні літальні апарати російсько-окупаційних військ.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Українські військові збили безпілотники окупантів
Перший такий випадок стався 3 травня, на Світлодарському напрямку, неподалік селища Новолуганське. Збитий безпілотник був переобладнаний для скидання боєприпасів та здійснення дистанційного мінування. Він містив компоненти, вироблені на підприємствах військового призначення Російської Федерації
Фото: ООС
З початку цього року значно збільшилася кількість випадків застосування російсько-окупаційними військами безпілотників. Метою таких дій є проведення повітряної розвідки, видача цілевказань, коригування вогню, дистанційне мінування місцевості, а також скидання вибухових пристроїв, повідомляє пресслужба штабу ООС у Фейсбуці.
Зазначається, що підрозділи ЗСУ здійснюють активну та успішну боротьбу з БПЛА противника. Лише з початку травня цього року військовослужбовці збили два таких літальних апарати.
"Перший такий випадок стався 3 травня, на Світлодарському напрямку, неподалік селища Новолуганське. Збитий безпілотник був переобладнаний для скидання боєприпасів та здійснення дистанційного мінування. Він містив компоненти, вироблені на підприємствах військового призначення Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.
Крім того, 6 травня поблизу селища Гранітне безпілотник противника, що вів повітряну розвідку, був збитий вогнем зі стрілецької зброї. Як виявилось, цей БПЛА також російського виробництва і знаходиться на озброєнні сухопутних військ держави-агресора.
"Зафіксовані факти є прямими та незаперечними доказами російської військової агресії проти України. Вказані БПЛА будуть використані як доказ причетності Росії до військового конфлікту на сході України", - наголосили в штабі.
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