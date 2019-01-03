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Українські військові збили на Донбасі російський безпілотник

"О 7 годині 43 хвилини на висоті 150 метрів безпілотний літальний апарат було збито"
Військовослужбовці батальйонної тактичної групи полку спеціального призначення "Азов" Національної гвардії України, що тримають оборону на Світлодарському напрямку, 1 березня збили безпілотник бойовиків.
Українські військові збили на Донбасі російський безпілотник Фото:Facebook

Зазначається на сторінці ООС у Facebook, що гвардійці пропустили його через першу позицію та відкрили загороджувальний вогонь по безпілотнику зі штатної стрілецької зброї, повідомляє "Українська правда".

"О 7 годині 43 хвилини на висоті 150 метрів безпілотний літальний апарат було збито. Військовослужбовці знайшли збитий дрон та передали його фахівцям спеціальних підрозділів", - йдеться у повідомленні.

За даними військових, збитий БПЛА виявився російським безпілотним літальним апаратом типу "Елерон".

Повідомляється, що наразі фахівці вивчають збитий ворожий безпілотник та носії інформації.

Нагадаємо, що минулої доби бойовики 13 разів відкривали вогонь по позиціях ОС - вогонь вівся із бойових машин піхоти, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Втрат серед українських військових немає.

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01 03 2019 14:42
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