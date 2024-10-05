Українські військові збили російський літак в районі Костянтинівки Донецької області

Ймовірно, мова йде про Су-25.

Начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов у коментарі "Суспільному" заявив, що українські військові збили російський літак у суботу, 5 жовтня, в небі над Донецькою областю.

"Уламки частково попадали навколо міста Костянтинівка. Уламки також впали у приватний сектор — пошкоджені декілька приватних будинків", - наголосив він.

За його словами, на щастя, місцеві жителі не постраждали. Нині немає інформації щодо типу літака. Доля пілота також невідома.