Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

Українські військові звільнили Кліщіївку під Бахмутом

17 вересня 2023, 19:54
Українські військові звільнили Кліщіївку під Бахмутом
Фото: з вільних джерел
Військові повідомили, що населений пункт було звільнено бійцями 80-ої окремої десантно-штурмової бригади, 5 окремої штурмової бригади, та бригадою "Лють" зі складу "Гвардії наступу".

Українські військові опублікували відео й написали, що Кліщіївка на Донеччині остаточно звільнена від російських окупантів.

Про це повідомляє 80 окрема десантно-штурмова бригада ЗСУ.

Бригада розмістила у себе на сторінці у Facebook відеозапис з військовими, які перебувають у Кліщіївці. Військові повідомили, що населений пункт було звільнено бійцями 80-ої окремої десантно-штурмової бригади, 5 окремої штурмової бригади, та бригадою "Лють" зі складу "Гвардії наступу".

"Але противник постійно намагається завдати максимальної шкоди нашим воїнам та працює зі всіх можливих засобів вогневого ураження", - наголосили військовослужбовці.

Зазначимо, Генеральний штаб ЗСУ у своєму вечірньому зведенні за 17 вересня не згадав про звільнення Кліщіївки, але розповів, що військові в районі Кліщіївки відбили 5 ворожих атак, а також продовжують наступальні дії під Бахмутом.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський також написав, що Кліщіївка зачищена від росіян.

Перед цим голова Офісу президента Андрій Єрмак опублікував фото бійців бригади «Лють» із підписом "Україна завжди повертає своє". Пізніше він подякував воїнам за деокупацію.

війнаЗСУ

Останні матеріали

Український контрнаступ пригальмував через значне посилення росіян військами ВДВ – Том Купер
Політика
Український контрнаступ пригальмував через значне посилення росіян військами ВДВ – Том Купер
16 вересня 2023, 10:00
Борис Джонсон:
Політика
Борис Джонсон: "Чому ми не даємо Україні того, чого вона потребує? Українці хочуть вбивати росіян і виганяти загарбника зі своєї землі"
15 вересня 2023, 18:00
Контрнаступ України всередині росії. Кроки для повалення імперії – Януш Бугайські
Політика
Контрнаступ України всередині росії. Кроки для повалення імперії – Януш Бугайські
Переклад iPress – 15 вересня 2023, 12:15
Святі, громи та блискавки:
Політика
Святі, громи та блискавки: "непроникна російська ППО над Кримом". Частина 3 – Том Купер
15 вересня 2023, 10:00
Обережно, фальшиві пророки війни. Чому експерти так часто помиляються? – Еліот Коен
Cуспільство
Обережно, фальшиві пророки війни. Чому експерти так часто помиляються? – Еліот Коен
Переклад iPress – 14 вересня 2023, 15:53
На Донбасі не вистачає техніки. А на південному напрямку дні невизначеності – Том Купер
Cуспільство
На Донбасі не вистачає техніки. А на південному напрямку дні невизначеності – Том Купер
Переклад iPress – 14 вересня 2023, 11:46
Урок війни в Україні №1. Балакучі військові мікроменеджери-смертники – Ян Каллберг
Технології
Урок війни в Україні №1. Балакучі військові мікроменеджери-смертники – Ян Каллберг
Переклад iPress – 14 вересня 2023, 08:46
Генеральша Зима і маршал Багнюка перекреслювали плани Наполеона, Гітлера. А тепер – і путіна – Мік Раян
Cуспільство
Генеральша Зима і маршал Багнюка перекреслювали плани Наполеона, Гітлера. А тепер – і путіна – Мік Раян
Переклад iPress – 13 вересня 2023, 16:15
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється