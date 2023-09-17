Українські військові звільнили Кліщіївку під Бахмутом

Військові повідомили, що населений пункт було звільнено бійцями 80-ої окремої десантно-штурмової бригади, 5 окремої штурмової бригади, та бригадою "Лють" зі складу "Гвардії наступу".

Українські військові опублікували відео й написали, що Кліщіївка на Донеччині остаточно звільнена від російських окупантів.

Про це повідомляє 80 окрема десантно-штурмова бригада ЗСУ.

Бригада розмістила у себе на сторінці у Facebook відеозапис з військовими, які перебувають у Кліщіївці. Військові повідомили, що населений пункт було звільнено бійцями 80-ої окремої десантно-штурмової бригади, 5 окремої штурмової бригади, та бригадою "Лють" зі складу "Гвардії наступу".

"Але противник постійно намагається завдати максимальної шкоди нашим воїнам та працює зі всіх можливих засобів вогневого ураження", - наголосили військовослужбовці.

Зазначимо, Генеральний штаб ЗСУ у своєму вечірньому зведенні за 17 вересня не згадав про звільнення Кліщіївки, але розповів, що військові в районі Кліщіївки відбили 5 ворожих атак, а також продовжують наступальні дії під Бахмутом.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський також написав, що Кліщіївка зачищена від росіян.

Перед цим голова Офісу президента Андрій Єрмак опублікував фото бійців бригади «Лють» із підписом "Україна завжди повертає своє". Пізніше він подякував воїнам за деокупацію.