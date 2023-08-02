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Українські військовополонені могли потрапити в Угорщину через Туреччину – ЗМІ

02 серпня 2023, 18:25
Українські військовополонені могли потрапити в Угорщину через Туреччину – ЗМІ
Фото: Главком
Зʼявились нові деталі про звільнення з полону закарпатських військових, яких забрала від росіян Угорщина 7 червня 2023 року.

 Відомо, що літак, яким перевозили вояків, прибув в Будапешт не безпосередньо із росії, а з Туреччини.

Про це повідомляє угорська редакція "Радіо Свобода".

У повідомленні йдеться про те, що з 11 звільнених полонених шестеро перебувають на території Угорщини досі, а пʼятеро повернулись в Україну.

Видання наголошує, що передача полонених не могла відбутися лише за міжцерковною угодою, як це стверджували в Угорщині раніше. Адже військовополонених захоплює армія і їхню долю вирішує міністерство оборони ворожої країни. Відтак ухвалити рішення про звільнення 11 закарпатців із полону могла лише росія.

Речник МЗС України Олег Ніколенко наголосив, що цю ситуацію Угорщина активно використовує на Закарпатті у політичних цілях.

"Ми бачимо, що, окрім зусиль із ізоляції росії, запроваджених санкцій та зниження фінансових та інших ресурсів війни, Угорщина під різними приводами активно розвиває співпрацю з росією. Звичайно, ми також розглядаємо цю таємну угоду як частину співпраці Угорщини та росії", —  сказав Ніколенко.

Нагадаємо, у липні стало відомо, що Угорщина планує домовитися із росією про те, щоб забрати у серпні з полону ще одну групу українських військових-закарпатців. При цьому погодження із Києвом щодо такої угоди не було, але орієнтовно 8-11 серпня представники Угорщини мають візит до рф. 

Угорщинаполоненівійна в Україніросія окупанти

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