Українські захисники цієї ночі атакували військові об'єкти на території росії

У ніч на суботу, 30 грудня, Сили оборони України здійснили комбінований удар по російських військових об'єктах, які знаходяться в різних областях рф.

Українські воїни використали десятки дронів різних типів, і ворожому військово-промисловому комплексу завдано значної шкоди.

Про це повідомляє Liga.net, посилаючись на відомості джерела в спецслужбах нашої країни.

"В ніч з 29 на 30 грудня Сили безпеки і оборони України завдали потужного удару по військових об’єктах на території рф. Всього в атаці брало участь понад 70 безпілотників різних типів", - зазначають джерела.

Як розповіли співрозмовники, найгучніше було в Брянську, де група безпілотників атакувала завод "Кремній Ел". Це один із найбільших виробників електроніки для російської воєнної техніки. Зокрема, для ракет великої дальності та систем ППО "Панцир".

Відомо, що також пролунали вибухи на кількох військових об’єктах в Бєлгороді, Тулі, Твері, москві.

"російська ППО змогла збити певну частину українських БпЛА, але значна кількість з них ефективно спрацювала по цілях. На відміну від російських терористичних ударів по території України, Сили безпеки та оборони України завдавали удари виключно по військових об'єктах ворога", - додають джерела.