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ПОЛІТИКА

Українські захисники знищили сучасну російську РЛС "Гармонь-М" на Краматорському напрямку

28 жовтня 2024, 12:59
Українські захисники знищили сучасну російську РЛС
Фото з вільного доступу
Її було знищено FPV-дроном.

На Краматорському напрямку українські захисники завдали удару по російських позиціях. Сили оборони знищили сучасну радіолокаційну станцію "Гармонь-М".

Про це повідомляє прес-служба ОСУВ "Хортиця".

Ця станція, що з березня 2024 року перебувала на озброєнні мотострілецьких підрозділів Центрального військового округу рф, мала забезпечувати контроль за повітряною обстановкою. Однак, її було знищено FPV-дроном.

"Тож дякуючи майстерності і влучності українських пілотів, російська "Гармонь-М" відіграла свої останні акорди на Краматорському напрямку", - заявили військові. 

Гармонь-М - це новітня розробка російської оборонної промисловості, яка призначена для виявлення та відстеження повітряних цілей. Ця радіолокаційна станція (РЛС) є важливим компонентом сучасних систем протиповітряної оборони, забезпечуючи оперативне виявлення як літаків, так і безпілотних літальних апаратів.

Гармонь-М здатна виявляти повітряні цілі на відстані до 45 кілометрів, що дозволяє своєчасно реагувати на потенційні загрози.

війнаРЛСГармонь-М

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