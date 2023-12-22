Українські захисники знищили три російські винищувачі-бомбардувальники Су-34

Літаки знищили близько опівдня.

Українські бійці збили одразу три російські винищувачі-бомбардувальники Су-34 на південному напрямку у п’ятницю, 22 грудня.

Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

Літаки знищили близько опівдня. Олещук назвав це відповіддю на нічне "послання" російських військових на одному зі збитих дронів-камікадзе. Вони написали на ньому: "Здохніть, с*ки".

"Чудова ідея! Ось вам наша відповідь! Вечного полета „братья“!" — написав Олещук.

Літаки Су-34 є носіями керованих авіабомб та ракет Х-59, якими росіяни атакують Херсонщину та інші регіони України.

За даними Генштабу ЗСУ, від початку повномасштабного вторгнення в Україну росія втратила по 324 літаки і гелікоптери.

"Блискуче в черговий раз спланована операція по знищенню ворога на підступах до нашої держави... Цього разу відразу три літаки на південному напрямку, такого давно не було. Су-34 давно не потрапляв у нашу з вами позитивну статистику", - сказав Ігнат в ефірі телемарафону.

За його словами, росіяни мають десятки таких літаків, вони продовжують їх виготовлювати. Це одні з найновіших бортів на озброєнні армії рф. Саме з них окупанти завдають удари авіаційними бомбами та ракетами.

"Я думаю, що не менше 50 млн доларів така машина може коштувати. Це найнижча ціна, винищувачі - це авіаційні комплекси, надзвичайно технологічна річ", - додав речник.