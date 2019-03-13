Українському консулу дозволили відвідати полонених моряків у СІЗО
Про це розповіла речниця Міністерства закордонних справ України Катерина Зеленко на брифінгу, повідомляє "Укрінформ".
"Цими днями ми отримали дозвіл від керівництва СІЗО "Лефортово" про відвідання сьогодні, завтра і післязавтра консулом України українських військовополонених в Москві", - сказала речниця.
Вона висловила сподівання, що консул зможе зустрітися із кожним полоненим.
Водночас Зеленко підкреслила, що українська сторона досі не має жодної офіційної інформації і жодних медичних документів про реальний стан здоров’я військовополонених.
"Ми вкотре закликаємо російську сторону замість того, аби призначати психолого-психіатричні експертизи, надати необхідні дані щодо стану здоров’я українських військовополонених моряків. Ми вимагаємо їх негайного звільнення і сподіваємося, що все-таки російська сторона одного дня зрозуміє, що маніпулювання питаннями військовополонених, політичних в’язнів не є кроком у правильному напрямку", - наголосила речниця МЗС.
Нагадаємо, що російські військові в неділю, 25 листопада, атакували українські катери, що спробували пройти з Чорного в Азовське море, але не були пропущені через Керченську протоку. Шестеро українців отримали поранення.
Російські прикордонники захопили українські катери "Бердянськ" і "Нікополь", а також буксир "Яни Капу". Після цього проходження суден, які прямували в українські порти в Азовському морі, кілька днів було повністю заблоковане.
Київський районний "суд" окупованого Сімферополя заарештував на 2 місяці 24 українських моряків, яких захопили ФСБ Росії в районі Керченської протоки.
Усі захоплені російськими військовими в районі Керченської протоки українські моряки заявили слідству, що є військовополоненими.
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