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Українсько-російські перемовини у Стамбулі завершилися

16 травня 2025, 15:55
Українсько-російські перемовини у Стамбулі завершилися
джерело https://t.me/ukrinform_news
Зокрема, мова йшла виведення українських військ з власне української території для забезпечення припинення вогню.
Переговори між українською та російською делегаціями у Стамбулі, яка стала першою прямою зустріччю між двома ворогуючими сторонами за останні три роки, завершилися.
 
Про це пише SkyNews з посиланням на власне джерело в Міністерстві закордонних справ Туреччини.
 
Турецька сторона також брала участь в перемовинах.
 
Видання також пише, посилаючись на власні джерела, що під час перемовин рф висунула "вимоги, які є нереалістичними та виходять далеко за рамки будь-чого, що обговорювалося раніше". Зокрема, мова йшла виведення українських військ з власне української території для забезпечення припинення вогню. Джерело назвали ці вимоги "нестартовими".
війна в Україніпереговори з рфросія окупанти

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