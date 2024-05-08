Українську артилерію притиснули російські безпілотники – Reuters

Артилеристи скаржаться, що їм не вистачає 155-мм снарядів, які дозволили б їм тримати артилерію росії подалі від лінії фронту.

Про це повідомляє Reuters.

"російські війська посилили атаки на фронті на півдні та сході України, і контрбатарейна робота має вирішальне значення для придушення ворожого вогню, а українські артилеристи стикаються зі зростаючим переслідуванням з боку ворожих безпілотників, пріоритетною метою яких є західна артилерія, така як, наприклад, Panzerhaubitze", - пише видання.

За словами командира з позивним "Лева" батареї Panzerhaubitze 2000, атаки були й раніше, але не в такій кількості. Тепер це справді страшно.

"Підрозділ уже чотири рази піддавався прямому влучанню російських безпілотників "Ланцет", але члени екіпажу залишилися практично неушкодженими завдяки броні Panzerhaubitze", - каже військовий.

Старший офіцер батареї Андрій Ставничий каже, що особливу неприємність приносять російські розвідувальні безпілотники, такі як "Орлан" або більш сучасні "Суперкам".

"Іноді буває так, що роботи на день багато, а ми не можемо зрушити з місця, тому що над нами постійно щось літає", - додав Ставничий.

Артилеристи Panzerhaubitze також скаржаться, що їм не вистачає фірмових 155-міліметрових снарядів, розроблених для досягнення максимальної ефективності та дальності стрільби близько 40 км, пише Reuters. Більш далекобійні боєприпаси дозволили б їм вести прицільний вогонь по аналогічних російських гарматах далеко за лінією фронту і тримати їх далі в тилу, щоб захиститися від контрбатарейного вогню росіян.

"Не дивлячись на те, що під час невдалого контрнаступу українських військ минулого року підрозділ Льови був добре забезпечений, наразі він випускає значно менше снарядів на день - за його оцінками, лише від восьми до 15", - пише агенція.