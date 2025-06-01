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Українську делегацію на переговорах в Стамбулі очолить Рустем Умєров – Зеленський

01 червня 2025, 17:18
Українську делегацію на переговорах в Стамбулі очолить Рустем Умєров – Зеленський
Для України важливими залишаються повне й безумовне припинення вогню, звільнення полонених, повернення викрадених дітей і встановлення тривалого миру.
Українську делегацію на переговорах між Україною та росією в Стамбулі 2 червня очолюватиме міністр оборони Рустем Умєров.
 
Про це заявив президент Володимир Зеленський.
 
"Заслухав доповіді міністра оборони України, міністра закордонних справ, Генерального штабу, розвідок та Служби безпеки України. Наша оборона, наші активні дії та наша дипломатія. Робимо все для того, щоб захистити нашу незалежність, нашу державу та наших людей. Визначив завдання на найближчий час. Визначив також позиції перед зустріччю в Стамбулі в понеділок", — наголосив глава держави. 
 
Зеленський також нагадав позиції України: повне й безумовне припинення вогню, звільнення полонених, повернення викрадених дітей і підготовка до зустрічі на найвищому рівні, аби встановити тривалий мир і гарантувати безпеку.
 
"Ключові питання можуть вирішити тільки лідери. Нашу делегацію в понеділок очолить Рустем Умєров", — заявив глава держави.

 

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