Українських медиків у Польщі навчать роботі з опіковими пацієнтами

До Польщі прибула група українських медиків, які пройдуть навчання протиопіковій допомозі цивільним та військовим особам.

"Чергова група українських медиків сьогодні прибула до Польщі і завтра розпочинає навчання з надання допомоги військовим та мирним жителям, які отримали сильні опіки", – повідомляє Бюро національної безпеки Польщі.

Повідомляється, що після навчань на авіаційно-рятувальній базі у Варшаві, які відбулися у грудні минулого року, це наступний етап підготовки українських медиків.

"Він здійснюється за ініціативою перших леді України та Польщі", – наголосили в Бюро.

Нагадаємо, що Польща розглядає передачу Україні німецьких танків Leopard.