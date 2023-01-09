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Українських медиків у Польщі навчать роботі з опіковими пацієнтами

09 січня 2023, 14:37
Українських медиків у Польщі навчать роботі з опіковими пацієнтами
Фото: з вільних джерел
До Польщі прибула група українських медиків, які пройдуть навчання протиопіковій допомозі цивільним та військовим особам.

"Чергова група українських медиків сьогодні прибула до Польщі і завтра розпочинає навчання з надання допомоги військовим та мирним жителям, які отримали сильні опіки", повідомляє Бюро національної безпеки Польщі.

Повідомляється, що після навчань на авіаційно-рятувальній базі у Варшаві, які відбулися у грудні минулого року, це наступний етап підготовки українських медиків.

"Він здійснюється за ініціативою перших леді України та Польщі", – наголосили в Бюро.

Нагадаємо, що Польща розглядає передачу Україні німецьких танків Leopard.

Польщамедикинавчання

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