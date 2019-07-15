CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУкраїна включила військовополонених моряків, яких тримають у Російській Федерації, до списків утримуваних осіб, якими мають намір обмінятися омбудсмени України та Росії.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Українських моряків включено до списків на обмін, - Денісова
"Зараз здійснюємо верифікацію списків РФ і вносимо наші уточнення щодо ситуації, яка стадія судового процесу (стосовно утримуваних)"
Людмила Денісова. Фото: telegraf.com.ua
"Військовополонені моряки у нас є в списках. Зараз здійснюємо верифікацію списків РФ і вносимо наші уточнення щодо ситуації, яка стадія судового процесу (стосовно утримуваних). А моряки, звісно, в списках", - сказала уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, повідомиляє "Інтерфакс-Україна".
Раніше Денісова та її російська колега Тетяна Москалькова 15 липня у Києві провели зустріч, під час якої домовилися верифікувати списки утримуваних українців та росіян.
Нагадаємо, що раніше російське слідство пред`явило обвинувачення в остаточній редакції всім 24 військовополоненим українським морякам.
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