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Українських моряків включено до списків на обмін, - Денісова

"Зараз здійснюємо верифікацію списків РФ і вносимо наші уточнення щодо ситуації, яка стадія судового процесу (стосовно утримуваних)"
Україна включила військовополонених моряків, яких тримають у Російській Федерації, до списків утримуваних осіб, якими мають намір обмінятися омбудсмени України та Росії.
Українських моряків включено до списків на обмін, - Денісова Людмила Денісова. Фото: telegraf.com.ua

"Військовополонені моряки у нас є в списках. Зараз здійснюємо верифікацію списків РФ і вносимо наші уточнення щодо ситуації, яка стадія судового процесу (стосовно утримуваних). А моряки, звісно, в списках", - сказала  уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, повідомиляє "Інтерфакс-Україна".

Раніше Денісова та її російська колега Тетяна Москалькова 15 липня у Києві провели зустріч, під час якої домовилися верифікувати списки утримуваних українців та росіян.

Нагадаємо, що раніше російське слідство пред`явило обвинувачення в остаточній редакції всім 24 військовополоненим українським морякам.

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15 07 2019 20:39
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