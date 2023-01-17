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Українських військових навчать управлінню Patriot за 10 тижнів – Резніков

17 січня 2023, 22:04
Українських військових навчать управлінню Patriot за 10 тижнів – Резніков
Олексій Резніков
Представники Сполучених Штатів Америки пообіцяли, що навчать українських офіцерів використовувати системи ППО Patriot за 10 тижнів.

Про це повідомляє видання АрміяInform, яке цитує міністра оборони Олексія Резнікова.

Під час спілкування з представниками критичної інфраструктури голова Міноборони наголосив, що успіхи України на полі бою були б неможливими без суттєвої допомоги союзників.

"Сьогоднішня війна, яка є війною в русі, забезпечується ресурсами наших партнерів, але найголовніше духом і волею України. І я вважаю, що треба завжди вміти говорити: "дякую". Раніше ми навіть мріяти не могли про те, що нам дадуть, наприклад, Patriot, вартість якого мільярд доларів, а підготовка, яка становить 10 місяців, - мінімальна. Сьогодні ж є рішення, що наших офіцерів підготують за 10 тижнів. Такі зобов'язання взяли на себе американські партнери", - зазначив Резніков.

Він також додав, що союзники України вірять в її перемогу у війні з Росією та "хочуть стати партнерами цієї перемоги".

Нагадаємо, що голова Об'єднаного комітету начальників штабів армії США генерал Марк Міллі відвідав полігон у Німеччині, де почали навчання українські військовослужбовці.

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