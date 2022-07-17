CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНа німецьких полігонах розпочалося навчання українських військових управлінню самохідними зенітними установками Gepard.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Українських військових почали навчати управлінню зенітками Gepard
Тренувальний полігон Тодендорф відповідає всім вимогам для цього. Раніше там базувалися Gepard, там в районі Балтійського моря зручно тренуватися на стрільбищах
Фото: GettyImages
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RND.
Повідомляється, що тренування почалися на полігонах збройних сил Німеччини в землі Шлезвіг-Гольштейн. На даний момент на навчаннях перебувають не менше 100 військовослужбовців української армії.
Також повідомляється, що бійці повинні ознайомитися з самохідними зенітками Gepard і пройти артилерійську підготовку. При цьому Бундесвер офіційно не підтверджує інформацію про тренування.
"Тренувальний полігон Тодендорф відповідає всім вимогам для цього. Раніше там базувалися Gepard, там в районі Балтійського моря зручно тренуватися на стрільбищах", - зазначив член Бундестагу Східного Гольштейна і експерт з питань оборони Інго Гадехенс.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Німеччина знайшла виробника боєприпасів для Gepard, і це прискорить поставки зеніток в Україну.
Передбачалося, що Україна отримає перші "Гепарди" вже в липні.
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17 07 2022 16:53 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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