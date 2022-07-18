Українських захисниць вперше планують забезпечити уніфікованою жіночою формою

У ЗСУ введуть уніфіковану жіночу військову форму. Її розробкою займаються волонтери двох ініціативних груп

Волонтери двох ініціативних груп цього тижня передадуть на безоплатній основі першу партію жіночої військової форми для тестування.

Як передає Укрінформ, про це в Телеграмі повідомляє UkraineNOW.

"У ЗСУ введуть уніфіковану жіночу військову форму. Її розробкою займаються волонтери двох ініціативних груп", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, ідея виробництва жіночої військової форми з'явилася після численних запитів від захисниць, які зараз воюють на передовій. Чоловічі розміри й фасони одягу не відповідають жіночим.

Ініціатори проєкту наголошують, що жінкам доводиться перешивати форму або пристосовувати її шпильками й тактичним ременем у польових умовах. Це незручно й нефункціонально.

Першу партію штанів, кітелів і тактичної білизни вже цього тижня передадуть захисницям на безоплатній основі для того, щоб протестувати та переконатися, що форма функціональна й зручна.

Зазначається, що станом на сьогодні близько 57 тисяч жінок, які служать у ЗСУ, використовують чоловічу форму, зокрема чоловічу спідню білизну та взуття великих розмірів.

Як повідомляв Укрінформ, 23 травня дружина Президента Олена Зеленська заявила, що жінки становлять п’яту частину особового складу Збройних сил України. Для порівняння, це один із найвищих показників серед країн-членів НАТО.