Українським аеророзвідникам присвятили фігурку LEGO

Головною фігурою композиції є захисник-аеророзвідник у військовій формі. У його руках пульт від безпілотника та планшет, за спиною – наплічник, на голові – гарнітура

Головний редактор однієї з найбільших платформ про конструктор LEGO Ендрю Бікрафт присвятив фігурки українським аеророзвідникам.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Аеророзвідки.

Ендрю Бікрафт створив фігурки аеророзвідника, дрона та собаки. За його словами, на такі фігурки його надихнула стаття про Аеророзвідку у британському виданні The Guardian.

Головною фігурою композиції є захисник-аеророзвідник у військовій формі. У його руках пульт від безпілотника та планшет, за спиною – наплічник, на голові – гарнітура.

Фігурки було створено із власних матеріалів Ендрю Бікрафта. Він додав, що таким чином хотів підтримати українських аеророзвідників у повномасштабній війні проти рф.

Раніше Бікрафт уже створив серію фігурок про українську армію. Це – фан-арт, створений за допомогою готових елементів конструктора та кастомно надрукованих деталей.

Раніше стало відомо, що LEGO Foundation надасть Україні приблизно 13,6 мільйона доларів США (100 мільйонів данських крон) на відновлення та відбудову української системи освіти та підтримку освітніх потреб українських дітей та родин, які постраждали від повномасштабного вторгнення росії.