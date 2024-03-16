Українським оборонним компаніям запропонували створювати підприємства у Литві

Країна пропонує разом розвивати передові оборонні технології.

Литва виразила бажання спільно розвивати оборонні технології з українськими підприємствами, зокрема у сфері безпілотників.

Про це під час свого візиту у Київ розповіла міністерка економіки та інновацій Аушріне Армонайте, слова якої цитує LRT.

Вона зазначила, що українські розробники також зацікавлені у можливості для співпраці у Литві, щоб мати можливість безпечно виробляти та експортувати свою продукцію в країни-члени Північноатлантичного альянсу.

Під час зустрічі обговорили спільну роботу у напрямку передових оборонних технологій, зокрема у сфері безпілотників та РЕБ.

"Безпілотні технології значно змінили спосіб ведення війни. Ми продовжимо підтримувати Україну передовими системами озброєння та співпрацювати з інноваційними українськими компаніями у розвитку оборонних технологій", ‒ підкреслила міністерка.

Армонайте додала, що Литва активно розробляє передові оборонні рішення, включаючи лазерні технології та системи радіоелектронної боротьби, які успішно використовуються в Україні та експортуються до інших країн НАТО.

Наразі в Україні діє багато компаній, які спеціалізуються на виробництві безпілотників різного призначення ‒ від камікадзе з вибухівкою та розвідувальних до морських та для розмінування.