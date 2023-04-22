Українським солдатам не вистачає контролю неба, аби зупинити тиск росії – The Times

Збройним силам України критично не вистачає зенітно-ракетних комплексів.

Настільки що ЗСУ навіть можуть втратити контроль над українським небом на користь Росії.

Про це пише The Times.

Журналісти видання після розмови з українськими військовими, пишуть, що рф має технологію кращого захисту аніж зенітно- ракетні комплекси Stinger.

Збройні сили запускають дві ракети та сподіваються, що друга влучить, пише видання.

"Ми також використовували протитанкові ракети проти них, і це зупинило їх від відправки гелікоптерів далеко вглиб нашої території, тому що вони боялися, що їх підіб'ють. Але тепер, коли росіяни знають, що у нас закінчуються боєприпаси, вони стають сміливішими. Кожного дня прибуває все більше гелікоптерів і літаків, і вони починають розуміти, що ми не можемо їх зупинити", кажуть військові.

Секретні документи Пентагону виявили слабкі місця в українській армії і є тривожним знаком.