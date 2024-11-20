Бригади, які б’ються вже довгий час, просто виснажені.

Українській армії не вистачає піхотинців і артилерії для протидії російським військам, які готові зазнавати "приголомшливих втрат".

Про це пише газета The New York Times, посилаючись на солдатів і командирів ЗСУ.

За їхніми словами, українські війська стикаються з нестачею бойової піхоти та досвідчених офіцерів, які могли б ефективно керувати новобранцями. Це послабило оборонні лінії України, дозволивши росії досягти найбільших успіхів за час війни. Військові заявили, що публічно говорять про проблеми в надії донести терміновість моменту до військового і цивільного керівництва, а також до громадськості.

"Бригади, які б’ються вже довгий час, просто виснажені. Ми виснажені. Людям потрібно мобілізуватися і служити. Іншого шляху немає", — сказав капітан на імʼя Вʼячеслав.

Україна стикається з нестачею озброєння середньої та великої дальності, яке необхідне для ефективних ударів по російських логістичних центрах, командних пунктах та інших важливих цілях, пише NYT.

"HIMARS я майже не чую. Їх майже немає… Якби у нас було більше боєприпасів, це могло б компенсувати брак людей", — зазначив 33-річний оператор безпілотників, сержант-майор Дмитро.

Командири повідомляють, що через брак артилерії більшість втрат противника на фронті (80% і більше) забезпечують безпілотники, що зробило операторів дронів важливими цілями.

"Це постійна боротьба за виживання: кожен день — це питання удачі", — зазначив Дмитро.

За словами солдатів, хоча безпілотники допомагають, вони не здатні повністю стабілізувати оборонні лінії та зупинити наступ росіян. Тим не менше, українські бійці, незважаючи на труднощі, продовжують змушувати ворога платити високу ціну за кожен наступ.