Українським військовим не вистачає FPV-дронів і технічної підтримки – BBC

Військові заявили про дефіцит FPV-дронів.

У лавах Збройних сил України спостерігається значне скорочення доступу до FPV-дронів, які раніше масово застосовувалися на фронті.

Як повідомляє BBC Україна, у порівнянні з минулим роком кількість запусків безпілотників у підрозділах суттєво зменшилася.

За даними джерел, лише близько третини потреб у FPV-дронах нині покривається державними поставками. Решту бойових апаратів військові змушені закуповувати самотужки або ж отримують їх через допомогу волонтерських ініціатив.

Окрім браку апаратів, існує ще одна суттєва проблема — якість поставлених безпілотників. Багато з них не готові до негайного використання та потребують суттєвого доопрацювання. Це створює додаткове навантаження на технічні підрозділи та затримує їх застосування в бойових умовах.

Командир батальйону безпілотних систем 58-ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ Сергій Варакін зазначає, що ситуація змінилася кардинально порівняно з минулим роком:

"Тоді ми могли щодня запускати до сотні FPV-дронів, результативність яких була досить високою — до 80% влучань. Нині ж доводиться працювати з меншою кількістю апаратів, які часто не відповідають стандартам", — каже він.

За словами командира, більшість нових дронів вимагають заміни окремих комплектуючих, і в багатьох випадках військовослужбовці самі змушені витрачати кошти, щоб адаптувати апарати до умов конкретної ділянки фронту.

"Хочеться взяти дрон і одразу йти в бій, а не витрачати час на перетворення його на 'саморобку'. Ми не майстерня", — підкреслює Варакін.

Також у матеріалі зазначається, що, на відміну від України, росія змогла налагодити централізоване виробництво FPV-дронів, створюючи спеціалізовані військові підрозділи та вдосконалюючи технології, зокрема — в сфері дальнобійних безпілотних систем.