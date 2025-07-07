Українським військовим важко утримувати оборону на східному фронті – NYT

росіяни створили 16-кілометрову зону навколо українських військ, які захищають Костянтинівку

Українські війська захищають Костянтинівку на Донеччині у важких умовах. Це місто знаходиться прямо на шляху літнього наступу росії, через що його оборона є дуже важливим завданням.

Про це пише The New York Times.

Українські військові розповіли журналістам, що Костянтинівка є південними воротами в ланцюжок міст, які утворюють останній великий оборонний пояс у Донецькій області. За їхніми словами, якщо росіяни окупують Костянтинівку, майже всі міста, розташовані далі на північ, опиняться в зоні досяжності ворожих дронів, що наблизить рф до повного захоплення області.

У виданні поділилися, що росіяни створили 16-кілометрову зону навколо українських військ, які захищають Костянтинівку, частково оточивши їх зі сходу, півдня і заходу. Українські солдати та офіцери в розмові з журналістами заявили, що майже кожен рух у цій зоні цілодобово відстежується російськими безпілотниками. Сили оборони залишаються в скрутному становищі без ротації або можливості евакуювати поранених.

"Дуже складно доставляти припаси, проводити ротацію військ - узагалі будь-що робити", - сказав журналістам офіцер 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" із позивним "Макас". Зазначається, що Україна готується до спроби ворога почати масштабний наступ на Костянтинівку. Ця битва може затягнутися на місяці. Проте поки що невідомо, чи це буде фронтальний наступ, як у Бахмуті 2023 року, чи спроба замкнути кільце в кліщовому маневрі, щоб змусити захисників відступити. Українські військові в розмові з журналістами визнали, що росіяни мають перевагу завдяки розширенню можливостей із нанесення ударів за допомогою дронів.

За словами українських військових, переломним моментом у літньому наступі рф стала діяльність елітного російського підрозділу безпілотників "Рубікон". У виданні нагадали, що 2025 року в Курській області цей підрозділ допоміг відбити наступ українських військ, перерізавши їхню головну дорогу постачання за допомогою безперервних ударів дронами. Навесні його передислокували в район Костянтинівки.