Український альпініст загинув на Ельбрусі, - МНС РФ Підтвердження даної інформації з українського боку наразі немає

В Управлінні МНС РФ по Кабардино-Балкарії заявили про загибель українського альпініста під час сходження на Ельбрус.

Фото: tass.ru

"О 11:28 5 травня до Центру управління в кризових ситуаціях надійшло повідомлення про те, що на горі Ельбрус на висоті 3500 метрів чоловік 1985 р.н. під час сходження знепритомнів. За попередніми даними, альпініст з України без ознак життя", - йдеться у повідомленні ГУ МНС РФ. За даними МНС РФ, для евакуації альпініста до місця інциденту було направлено рятувальників Ельбруського ВПСО і МНС РФ у кількості 14 осіб та 2 одиниці техніки. Читайте також: На Ельбрусі знайшли тіла трьох українців, які зникли у 2004 році

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію