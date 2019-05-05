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Український альпініст загинув на Ельбрусі, - МНС РФ

Підтвердження даної інформації з українського боку наразі немає
В Управлінні МНС РФ по Кабардино-Балкарії заявили про загибель українського альпініста під час сходження на Ельбрус.
Український альпініст загинув на Ельбрусі, - МНС РФ Фото: tass.ru

"О 11:28 5 травня до Центру управління в кризових ситуаціях надійшло повідомлення про те, що на горі Ельбрус на висоті 3500 метрів чоловік 1985 р.н. під час сходження знепритомнів. За попередніми даними, альпініст з України без ознак життя", - йдеться у повідомленні ГУ МНС РФ.

За даними МНС РФ, для евакуації альпініста до місця інциденту було направлено рятувальників Ельбруського ВПСО і МНС РФ у кількості 14 осіб та 2 одиниці техніки.

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05 05 2019 14:22
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