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Український безпілотник атакував будівлю ФСБ в Бєлгороді – росЗМІ

13 березня 2024, 09:45
Український безпілотник атакував будівлю ФСБ в Бєлгороді – росЗМІ
Фото:https://t.me/astrapress
Сьогодні дрон атакував будівлю ФСБ: пошкоджено фасад і вибито вікна.

Про це повідомляє російське пропагандистське агентство ТАСС, посилаючись на оперативні служби регіону.

Відомо, що в будівлі ФСБ пошкоджено фасад та вибито вікна. 

росіяни стверджують, що постраждалих внаслідок атаки нібито немає.

Ще один з безпілотників врізався в будівлю адміністрації Бєлгорода. 

Вчора губернатор Бєлгородської області рф В’ячеслав Гладков заявив, що дрон впав на дах одного з торговельних центрів у Бєлгороді.

Внаслідок інциденту постраждали двоє людей: одна жінка дістала осколкові поранення, друга — контузію.

 
ФСББезпілотникБєлгород

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