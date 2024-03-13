Український безпілотник атакував будівлю ФСБ в Бєлгороді – росЗМІ

Сьогодні дрон атакував будівлю ФСБ: пошкоджено фасад і вибито вікна.

Про це повідомляє російське пропагандистське агентство ТАСС, посилаючись на оперативні служби регіону.

Відомо, що в будівлі ФСБ пошкоджено фасад та вибито вікна.

росіяни стверджують, що постраждалих внаслідок атаки нібито немає.

Ще один з безпілотників врізався в будівлю адміністрації Бєлгорода.

Вчора губернатор Бєлгородської області рф В’ячеслав Гладков заявив, що дрон впав на дах одного з торговельних центрів у Бєлгороді.

Внаслідок інциденту постраждали двоє людей: одна жінка дістала осколкові поранення, друга — контузію.